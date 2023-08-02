سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تصد هجوماً حاول استهداف سفينة حربية وتقصف مواني أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد قواتها هجوماً بزورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، حاول استهداف إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود. فيما أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت المواني المتصلة بنهر الدانوب بطائرات مسيّرة، وخلّفت أضراراً في البنية التحتية.
روسيا تصد هجوماً حاول استهداف سفينة حربية وتقصف مواني أوكرانية
روسيا تصد هجوماً أوكرانيّاً حاول استهداف سفينة وتقصف منشآت بميناء إسماعيل. / صورة: Reuters
2 أغسطس 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء صد قواتها هجوماً بزورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، حاول استهداف إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود.

وفي بيان صادر عنه الأربعاء قال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن سفينة حربية روسية كانت ترافق أخرى مدنية جنوب غربي البحر الأسود.

وأضاف أن السفينة الحربية تعرضت لمحاولة هجوم من زورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، مبيّناً أنها باءت بالفشل وتم تدمير الزورق.

في سياق متصل، قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية الأربعاء إن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت خلال الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب بداخلها مرتزقة أجانب وعتاد عسكري، فضلاً عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

ونقلت الوكالة عن سيرجي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية قوله إن روسيا شنّت ثماني ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقاً يضم عتاداً عسكرياً أجنبياً.

على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا هاجمت المواني المتصلة بنهر الدانوب بطائرات مسيّرة الليلة الماضية، وخلّفت أضراراً في البنية التحتية.

وقال وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية هاجمت روسيا هذه المواني بطائرات مسيّرة إيرانية، والصور تظهر البنية التحتية المدمرة لموانئ نهر الدانوب".

وأضاف: "هذه هي المواني التي أصبحت أساس الأمن الغذائي العالمي اليوم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسياً هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us