أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء صد قواتها هجوماً بزورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، حاول استهداف إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود.

وفي بيان صادر عنه الأربعاء قال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن سفينة حربية روسية كانت ترافق أخرى مدنية جنوب غربي البحر الأسود.

وأضاف أن السفينة الحربية تعرضت لمحاولة هجوم من زورق مسيّر تابع للجيش الأوكراني، مبيّناً أنها باءت بالفشل وتم تدمير الزورق.

في سياق متصل، قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية الأربعاء إن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت خلال الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب بداخلها مرتزقة أجانب وعتاد عسكري، فضلاً عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

ونقلت الوكالة عن سيرجي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية قوله إن روسيا شنّت ثماني ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقاً يضم عتاداً عسكرياً أجنبياً.

على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا هاجمت المواني المتصلة بنهر الدانوب بطائرات مسيّرة الليلة الماضية، وخلّفت أضراراً في البنية التحتية.

وقال وزير المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية هاجمت روسيا هذه المواني بطائرات مسيّرة إيرانية، والصور تظهر البنية التحتية المدمرة لموانئ نهر الدانوب".

وأضاف: "هذه هي المواني التي أصبحت أساس الأمن الغذائي العالمي اليوم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسياً هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.