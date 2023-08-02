سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط حماية أمنية.. اعتداء جديد على القرآن أمام السفارة التركية في الدنمارك
أحرق أعضاء من مجموعة "الوطنيون الدنماركيون" القومية والمعادية للإسلام نسخة من القرآن أمام السفارة التركية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وجرت استفزازات المتطرفين وسط حماية أمنية من قوات الشرطة الدنماركية.
وسط حماية أمنية.. اعتداء جديد على القرآن أمام السفارة التركية في الدنمارك
وسط حماية أمنية.. اعتداء جديد على القرآن أمام السفارة التركية في الدنمارك. / صورة: AA
2 أغسطس 2023

أحرق أعضاء من مجموعة "الوطنيون الدنماركيون" القومية والمعادية للإسلام، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وردّدت الجماعة المتطرفة، الأربعاء، شعارات مسيئة للإسلام وحرقت نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن ودعت إلى مقاطعة المنتجات التركية.

وأضاف مراسل الأناضول أن استفزازات المتطرفين جرت وسط حماية أمنية من قوات الشرطة الدنماركية.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us