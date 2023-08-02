أحرق أعضاء من مجموعة "الوطنيون الدنماركيون" القومية والمعادية للإسلام، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وردّدت الجماعة المتطرفة، الأربعاء، شعارات مسيئة للإسلام وحرقت نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن ودعت إلى مقاطعة المنتجات التركية.

وأضاف مراسل الأناضول أن استفزازات المتطرفين جرت وسط حماية أمنية من قوات الشرطة الدنماركية.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.