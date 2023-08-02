سياسة
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باكستان تشيد بمشروع "ميلغم" وتعتبره نقطة تحوّل في شراكتها مع تركيا
أكد رئيس الوزراء الباكستاني أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وباكستان في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج الدفاعي المشترك، وذلك على هامش تدشين السفينة الرابعة في إطار مشروع "ميلغم".
باكستان تشيد بمشروع "ميلغم" وتعتبره نقطة تحوّل في شراكتها مع تركيا
رئيس الوزراء الباكستاني شريف يستقبل نائب الرئيس التركي جودت يلماز/ صورة: AA
2 أغسطس 2023

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن مشروع "ميلغم" للسفن بين بلاده وتركيا، شكّلت نقطة تحوّل هامة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدَين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء في مدينة كراتشي، خلال مراسم تدشين سفينة "PNS TARIQ" التي بنتها أنقرة لمصلحة إسلام آباد، حسب بيان لرئاسة الوزراء الباكستانية.

وشدد شريف على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وباكستان في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج الدفاعي المشترك.

وعقب مراسم التدشين، استقبل شريف نائب الرئيس التركي جودت يلماز الذي شارك معه في المراسم، وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين.

وناقش يلماز وشريف خلال اللقاء الثنائي، العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي وقضايا على صلة بالمصالح المشتركة بين البلدين.

والسفينة "PNS TARIQ" هي الرابعة ضمن مشروع "ميلغم" المبرم بين أنقرة وإسلام آباد والذي يقضي بأن تبني تركيا 4 سفن حربية لمصلحة باكستان.

وفي 2018، وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة صنعت بموجبها شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

وجرت مراسم إنزال السفينة الأولى PNS BABUR في 15 أغسطس/آب 2021 بإسطنبول، والثانية PNS BADR في 20 مايو/أيار 2022 في كراتشي، والثالثة PNS KHAIBAR في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بإسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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