قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن مشروع "ميلغم" للسفن بين بلاده وتركيا، شكّلت نقطة تحوّل هامة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدَين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء في مدينة كراتشي، خلال مراسم تدشين سفينة "PNS TARIQ" التي بنتها أنقرة لمصلحة إسلام آباد، حسب بيان لرئاسة الوزراء الباكستانية.

وشدد شريف على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وباكستان في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج الدفاعي المشترك.

وعقب مراسم التدشين، استقبل شريف نائب الرئيس التركي جودت يلماز الذي شارك معه في المراسم، وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين.

وناقش يلماز وشريف خلال اللقاء الثنائي، العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي وقضايا على صلة بالمصالح المشتركة بين البلدين.

والسفينة "PNS TARIQ" هي الرابعة ضمن مشروع "ميلغم" المبرم بين أنقرة وإسلام آباد والذي يقضي بأن تبني تركيا 4 سفن حربية لمصلحة باكستان.

وفي 2018، وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة صنعت بموجبها شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

وجرت مراسم إنزال السفينة الأولى PNS BABUR في 15 أغسطس/آب 2021 بإسطنبول، والثانية PNS BADR في 20 مايو/أيار 2022 في كراتشي، والثالثة PNS KHAIBAR في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بإسطنبول.