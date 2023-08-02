كشف رئيس جمعية أسود الأناضول لرجال الأعمال التركية أورهان آيدن، أن صادرات بلاده إلى مصر عام 2022 حققت 4.5 مليارات دولار.

وتطرق آيدن إلى الاجتماع الذي عُقد مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح بدعوة من وزير التجارة التركي عمر بولات في العاصمة أنقرة، حسبما نقله بيان صادر عن الجمعية، الأربعاء.

وأشار آيدن إلى أن الجانبَين أعربا عن رضاهما الكبير عن الاجتماع المنعقد بعد 10 أعوام، مبيّناً أن حجم الصادرات إلى مصر عام 2022 زاد بنسبة 0.8% مقارنة بـ2021 وحقق 4.5 مليارات دولار.

وقال: "حقّقت التجارة مع مصر عام 2022 فائضاً بمقدار ملياري دولار لمصلحة تركيا، وتأتي على رأس الصادرات، آلات الحديد والصلب والأجهزة والأدوات الميكانيكية والبلاستيك ومنتجاته والكيماويات غير العضوية والمجوهرات".

وأعرب عن توقعه وصول حجم التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار بعدما اقترب من 10 مليارات العام الماضي، لافتاً إلى أن وزير التجارة والصناعة المصري أعرب عن استعداده بلاده لتقديم الدعم في كل الأمور.

وشدّد آيدن على أن الاجتماع جرى بشكل مثمر للغاية.