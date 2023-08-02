قالت شرطة الكونغرس الأمريكي إنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول الأربعاء وحثت من داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وأغلب أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير إلى عدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص".

ووفقاً لما أوردته شبكة "NBS" فإن شرطة الكونغرس تلقت مكالمة حول إطلاق نار في مبنى الكابيتول عند الساعة 2.30 مساءً، وأغلقت محيط المبنى إثر ذلك.

فيما أكدت الشرطة أنها ما زالت تتحقق من هذا البلاغ.