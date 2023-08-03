سياسة
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تركيا.. إسطنبول تستقبل أكثر من 7 ملايين سائح خلال 6 أشهر
زار أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي مدينة إسطنبول التركية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
تركيا.. إسطنبول تستقبل أكثر من 7 ملايين سائح خلال 6 أشهر
إسطنبول تستقبل أكثر من 7 ملايين سائح أجنبي خلال 6 أشهر / صورة: AA
3 أغسطس 2023

استقبلت إسطنبول 7 ملايين و903 سائحين أجانب خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 17%.

وحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت 6 ملايين و755 سائحاً أجنبياً خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وخلال الفترة نفسها من العام الجاري، سجل هذا الرقم نمواً بنسبة 17%، ليرتفع إلى 7 ملايين و903 سائحين.

وفي يونيو/حزيران وحده، استقبلت إسطنبول مليوناً و627 ألفاً و57 سائحاً أجنبياً، بزيادة قدرت بـ11%، مقارنة بالشهر نفسه من 2022.

وعلى صعيد جنسيات السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول خلال النصف الأول من 2023، تصدّر الروس القائمة بـ171 ألفاً و936 سائحاً، تلاهم الألمان بـ115 ألفاً و987، ثم الأمريكان بـ102 ألف و801 زائر.

ووفق بيان سابق لهيئة الإحصاء التركية تجاوزت عائدات قطاع السياحة 12 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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