أكد مسؤولون أوكرانيون صباح الخميس أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت في أثناء هجوم ليلي علي كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.

وقال سيرجي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت نحو 15 هدفاً في الجو"، دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

وأوضح أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

وأشار بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.

وجرى التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية، حسب بوبكو.

كما ضربت مُسيّرات الأربعاء منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضراراً في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.

أوكرانيا: الروس يفشلون في التقدم

وفي السياق، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب صعباً.

وذكرت كييف أيضاً أنها استعادت السيطرة على مناطق قرب باخموت، وهي مدينة شرق البلاد سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار بعد قتال استمر شهوراً.

وكشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن القوات الروسية "حاولت بإصرار وقف تقدمنا في قطاع باخموت دون نجاح".

وأوضح أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني أن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي خلال الشهور التي هاجمت فيها أوكرانيا لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة.

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنب المغامرة بالأرواح.

وقال: "لا أحد سوانا يمكن أن يملي علينا المواعيد النهائية، لا يوجد جدول محدد.. لم أستخدم أبداً عبارة الهجوم المضاد. توجد عمليات عسكرية وهي عمليات معقدة للغاية وتعتمد على كثير من العوامل".

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية في روايتها للأحداث إن القوات الأوكرانية أجرت محاولات فاشلة للتقدم في عدة قطاعات في الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة دونيتسك.