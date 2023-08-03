سياسة
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وكالة الحدود الأوروبية: 132 ألف محاولة دخول إلى أوروبا خلال 6 أشهر
أكدت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي وجود 132 ألفاً و370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية من بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران، مسجلة زيادة بنسبة 10% على الفترة نفسها من العام الماضي.
وكالة الحدود الأوروبية: 132 ألف محاولة دخول إلى أوروبا خلال 6 أشهر
وكالة الحدود الأوروبية: 132 ألف محاولة دخول إلى أوروبا في ستة أشهر / صورة أرشيفية: AA
3 أغسطس 2023

كشفت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وكان معظم طرق الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، حسب موقع "راديو فرنسا الدولي" بوجود 132370 محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران.

وأوضحت أنها سجلت زيادة بنسبة 10% عن نفس الفترة في عام 2022.

وأضافت "فرونتكس" أن عدد المعابر في وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفع بأكثر من الثلث وشكَّل نصف العدد الإجمالي مع زيادة عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.

وانخفضت حركة المرور على جميع الطرق الأخرى المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي منذ النصف الأول من عام 2022.

الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس

في وقت سابق، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تونس لوقف الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد.

كان الاتحاد الأوروبي ضغط لخفض الهجرة غير النظامية من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، رغم الانتقادات الحقوقية.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي، إنها ستحقق في اتفاق تونس وتدرس بالفعل إن كانت "فرونتكس" تحترم التزامات حقوق الإنسان أم لا.

وفتحت هيئة الرقابة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقاً الأسبوع الماضي في دور "فرونتكس" في المأساة التي وقعت قبالة اليونان الشهر الماضي والتي يُخشى أن تكون قتلت مئات الأشخاص.

وكانت سفينة تُقل نحو 750 مهاجراً غير شرعي غرقت في البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، ونجا ما يزيد قليلاً على 100 شخص من الحادثة.

وتعرضت اليونان لانتقادات واسعة النطاق لعدم محاولتها إنقاذ المهاجرين قبل الغرق في المياه الدولية.

من جانبهم أكد مسؤولون في أثينا أن الركاب رفضوا أي مساعدة وأصروا على الذهاب إلى إيطاليا، مضيفين أنه سيكون خطيراً للغاية محاولة إجلاء مئات الأشخاص غير الراغبين عن سفينة مكتظة.

وقالت "فرونتكس" إنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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