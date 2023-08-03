سياسة
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بمشاركة كبار المسؤولين.. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى
عقد مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا اجتماعه السنوي في أنقرة، برئاسة أردوغان ومشاركة نائب الرئيس ووزراء العدل والخزانة والخارجية والدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة عسكريين.
بمشاركة كبار المسؤولين.. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى
مجلس الشورى العسكري الأعلى بتركيا في اجتماعه السنوي برئاسة أردوغان / صورة: AA
3 أغسطس 2023

بدأ مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا الخميس اجتماعه السنوي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وانطلق الاجتماع في تمام الساعة 12:10 بتوقيت تركيا (09:10 ت.غ) بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويشارك في الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل يلماز تونج، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا.

كما يشارك الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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