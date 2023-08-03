بدأ مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا الخميس اجتماعه السنوي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وانطلق الاجتماع في تمام الساعة 12:10 بتوقيت تركيا (09:10 ت.غ) بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويشارك في الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل يلماز تونج، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا.

كما يشارك الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.