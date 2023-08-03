ارتفعت الصادرات التركية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 20 ملياراً و93 مليون دولار.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة التركية الخميس، أن قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضي بلغت 143 ملياراً و435 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة 217 ملياراً و52 مليون دولار، في حين بلغت خلال يوليو/تموز الماضي 32 ملياراً و476 مليون دولار .

واحتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة البلدان الأكثر تصديراً لها في يوليو/تموز، بقيمة بلغت ملياراً و677 مليون دولار. وتلتها إيطاليا بمليار و103 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و101 مليون دولار.