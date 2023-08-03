سياسة
1 دقيقة قراءة
الصادرات التركية ترتفع 8.4% في يوليو وتتجاوز 20 مليار دولار
أفادت بيانات وزارة التجارة التركية، بارتفاع الصادرات التركية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 20 ملياراً و93 مليون دولار.
الصادرات التركية ترتفع 8.4% في يوليو وتتجاوز 20 مليار دولار
تركيا.. صادرات يوليو/تموز تتجاوز 20 مليار دولار / صورة: AA
3 أغسطس 2023

ارتفعت الصادرات التركية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 20 ملياراً و93 مليون دولار.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة التركية الخميس، أن قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضي بلغت 143 ملياراً و435 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة 217 ملياراً و52 مليون دولار، في حين بلغت خلال يوليو/تموز الماضي 32 ملياراً و476 مليون دولار .

واحتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة البلدان الأكثر تصديراً لها في يوليو/تموز، بقيمة بلغت ملياراً و677 مليون دولار. وتلتها إيطاليا بمليار و103 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و101 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us