سياسة
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تركيا.. انتهاء اجتماع مجلس الشورى العسكري وتعيين متين غوراك رئيساً للأركان
انتهى اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ونصّت أبرز قرارات الاجتماع على تعيين الفريق أول متين جوراك في منصب رئيس هيئة الأركان العامة، وتعيين الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في منصب قائد القوات البرية.
تركيا.. انتهاء اجتماع مجلس الشورى العسكري وتعيين متين غوراك رئيساً للأركان
انتهاء اجتماع مجلس الشورى العسكري وتعيين متين غوراك رئيساً للأركان / صورة: Reuters
3 أغسطس 2023

انتهى اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستمر الاجتماع نحو 3 ساعات بعد انطلاقه ظهر اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشارك في الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل يلماز تونج، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والداخلية علي يرلي قايا.

كما شارك في الاجتماع، الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

تعيين رئيس جديد للأركان

وأصدر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس مجموعة من القرارات، على رأسها تعيين قائد الجيش الثاني الفريق أول متين غوراك في منصب رئيس الأركان العامة.

كما صدر قرار بتعيين الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في منصب قائد القوات البرية، فيما عُين الفريق أول ضياء جمال قاضي أوغلو بمنصب قائد القوات الجوية.

كما اتخذ المجلس قراراً بترقية رتبة 32 من كبار ضباط الجيش إلى رتبة أعلى، وترقية 63 عقيداً إلى رتبة عميد وأميرال بحري، كما شهد الاجتماع ترقية العقيد غوكتشن فرات إلى منصب عميد بحري لتكون أول سيدة تركية تصل إلى هذا المنصب.

وأقام أردوغان في المجمع الرئاسي، مأدبة غداء على شرف أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى بعد انتهاء الاجتماع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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