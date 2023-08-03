سياسة
3 دقيقة قراءة
مطاعم إسطنبول.. تنوّع الوجبات والأذواق
تشتهر إسطنبول بتنوعها الملحوظ الذي يلمسه السائح في تفاصيل المدينة، من معالمها الأثرية وصولاً إلى مطاعهما وأماكن الترفيه فيها، التي باتت في الفترة الأخيرة مقصداً للسياح العرب والأجانب، الذين يجدون فيها نسخة مصغرة عن بلدان العالم وأطباقها.
مطاعم إسطنبول.. تنوّع الوجبات والأذواق
مطاعم إسطنبول.. تنوع الوجبات والأذواق/  ِِAA
3 أغسطس 2023

يصعب على السائح العربي أو الغربي الشعور بالغرابة في مدينة إسطنبول التي يجد فيها كل ما يحتاج إليه من مطاعم وتسوق وترفيه ومتعة.

إسطنبول التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مقصد عالمي للسياحة والعمل والاستثمار والإقامة، تنتشر في أنحائها المطاعم التركية والعربية والعالمية التي تقدم المأكولات الشرقية والغربية.

ففي إسطنبول مزيج من مطاعم المدن التركية كغازي عنتاب وأورفة التي تقدم وجبات تحمل أسماءها، إلى المطاعم اليمنية والسورية والفلسطينية والمصرية والعراقية، وكذلك الصينية والأوزبكية والمكسيكية والهندية والإيرانية وغيرها الكثير.

حي يوسف باشا

ومن بين المناطق التي توجد بها مطاعم عربية، حي يوسف باشا التابع لمنطقة الفاتح، حيث تصطف هذه المطاعم، جنباً إلى جنب مع المطاعم التركية المتنوعة، وتقدم هذه المطاعم أطباقاً مشابهة تماماً للأطباق في البلد الأصلي، مثل الكبة السورية والمنسف الأردني والمظبي اليمني والمقلوبة الفلسطينية وغيرها.

وتستقبل هذه المطاعم زبائن عرباً وأتراكاً وأجانب ممن يسعى إلى تجربة الأطباق العربية والتركية، وحتى القادمة من وسط آسيا كالمطاعم الأوزبكية، والكازاخية.

وتحرص بعض المطاعم على إضفاء الأجواء التراثية على تصميمها وشكلها وحتى في طريقة الجلسات وتقديم الوجبات ولباس العاملين فيها، ويكاد يشعر الزبون بأنه في بلده، إضافة إلى أنه يمكن أن يجرب أطعمة تركية أو عربية أو غربية.

وتقدم بعض المطاعم وصلات غنائية تركية أو عربية أو غربية لزبائنها وبخاصة الأغاني التراثية إلى جانب وصلات موسيقية والعزف على آلات شرقية مثل العود والقانون أو الصاز التركي أو الغيتار الغربي.

فيما تنظم مطاعم أخرى جولات بحرية للسياح، يقام خلالها حفلات غنائية وفقرات موسيقية.

مقاهٍ وحلويات

وإلى جانب المطاعم التي تمثل خارطة العالم الغذائية تجد في إسطنبول المقاهي ومحلات الحلويات الشرقية والغربية.

ومن أشهر الحلويات المقدمة، البقلاوة التركية والكنافة الفلسطينية وحلاوة الجبن السورية، إذ بإمكان الزبون شراؤها وأخذها معه، أو يتناولها في المحل ذاته.

أما في المقاهي فتجد المشروبات الساخنة بأسماء مختلفة من كل بقاع الدنيا من الشاي السيلاني إلى القهوة التركية الشهيرة إلى القهوة الأمريكية (نسكافيه) ضمن جلسات سمر شبابية أو عائلية ويقضون أوقاتاً ممتعة حتى ساعات متأخرة من الليل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us