سياسة
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السويد.. اعتداء جديد على المصحف الشريف تحت حماية الشرطة
تواصل السلطات السويدية السماح بحرق المصحف الشريف، إذ سمحت الشرطة بعملية حرق وتدنيس جديدة للمصحف في العاصمة ستوكهولم.
السويد.. اعتداء جديد على المصحف الشريف تحت حماية الشرطة
نفذ الاعتداء تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة / صورة: AA
3 أغسطس 2023

أقدمت امرأة من أصول إيرانية على حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وأقدمت مرجان بيرامي 47 عاماً، على حرق المصحف الشريف على شاطئ Angbybadet بمنطقة بروما في ستوكهولم.

ونفذت بيرامي الاعتداء تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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