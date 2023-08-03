أقدمت امرأة من أصول إيرانية على حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وأقدمت مرجان بيرامي 47 عاماً، على حرق المصحف الشريف على شاطئ Angbybadet بمنطقة بروما في ستوكهولم.

ونفذت بيرامي الاعتداء تحت حراسة الشرطة التي اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.