سياسة
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الدبيبة: خلق مراحل انتقالية جديدة خطوة لإفساد الاستقرار وإفشال الانتخابات
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن "كل من يحاول اختراع مناورات للتمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة"، يهدف إلى "إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات".
الدبيبة: خلق مراحل انتقالية جديدة خطوة لإفساد الاستقرار وإفشال الانتخابات
عبد الحميد الدبيبة / صورة: AA
3 أغسطس 2023

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، "كل من يحاول اختراع مناورات للتمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة"، بأنه يهدف إلى "إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات".

وجاءت تصريحات الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس (جنوب غرب)، وفق مراسل الأناضول.

وقال إن الاستقرار هو "الوسيلة الوحيدة من أجل عقد انتخابات ناجحة، تزيد من عمر هذا الاستقرار لسنوات مقبلة".

وأضاف الدبيبة: "لن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة، ولا حكومات موازية، لدينا هدف واحد ومحطة واحدة عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا الوطنية حتى الوصول إلى الهدف المنشود".

وأشار إلى أن "القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات في عام 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ".

وفي السياق، طالب الدبيبة الجميع بـ"تحمل المسؤولية وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، غير مفصلة على أي طرف، أو تمكن طرفاً دون غيره".

وتابع: "أقول لكل الساعين وراء السلطة، إن كنتم صادقين أعطوا الشعب حق اختيار حكامه عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة".

كما حث الدبيبة جميع الوزرا ء على "الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز"، قائلاً إنه "يهدم مشروع المصالحة الحقيقية الوطنية، ويغذي الفتنة".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد الأربعاء، ضرورة تشكيل "حكومة موحدة" في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة، وفقاً لإرادة الشعب.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وخلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق)، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق لإجراء الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقاً على ذلك، حذرت البعثة الأممية في بيان "من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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