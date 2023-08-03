استنكرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اقتحام مجموعة من الأشخاص على صلة بتنظيم PKK الإرهابي مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في فرنسا، ومحاولة الترويج للتنظيم الإرهابي عن طريق نشر رموزه وإشارات للتنظيم داخل مبنى المحكمة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة تعليقاً على دخول مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالتنظيم الإرهابي قسراً إلى مبنى المحكمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن الفترة الماضية شهدت "تزايداً في جرأة التشكيلات المرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي على اقتحام مباني مؤسسات دولية، ونشر الدعاية الإرهابية للتنظيم".

وأضاف البيان أن "السماح لعناصر تنظيم PKK الإرهابي بممارسة أنشطتهم تحت غطاء حرية التعبير وتحديداً في الدول الأوروبية يعد تشجيعاً لهم لنشر دعاية التنظيم الإرهابي وتنفيذ أعمال عدائية".

وأشارت الخارجية إلى أنها "سبق أن حذرت مراراً من السماح لعناصر ومؤيدي التنظيم الإرهابي بتنظيم تظاهرات أمام مبنى المجلس الأوروبي".

وأضاف البيان: "هذا العمل العدواني أظهر مجدداً أن تنظيم PKK الإرهابي يشكل تهديداً للأمن والنظام العام بكل دولة ينشط بها".

وجددت الخارجية دعواتها إلى الدول الأوروبية لمنع الأنشطة الدعائية وعمليات التجنيد والتمويل التي ينفذها تنظيم PKK الإرهابي في الدول الأوروبية".