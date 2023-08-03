جددت مجموعة دنماركية مُعادية للإسلام، الخميس، حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول الإسلامية لدى العاصمة كوبنهاغن، تحت حراسة الشرطة.

وأقدم أعضاء المجموعة القومية المتطرفة التي تسمي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على حرق نسخ من المصحف أمام سفارات تركيا والعراق ومصر والسعودية وإيران لدى كوبنهاغن.

ورفع أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة إليه، وبثوا مشاهد حرق المصاحف عبر حسابات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الدنماركية.

وأعلنت المجموعة عبر منشور على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، أنها ستنفذ الاعتداءات على القرآن الكريم في جميع أنحاء الدنمارك.

وفي وقت سابق الخميس، أقدمت امرأة منحدرة من أصول إيرانية على حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.