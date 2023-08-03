سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتداء جديد على القرآن الكريم أمام عدة سفارات لدول إسلامية في الدنمارك
أقدمت مجموعة دنماركية مُعادية للإسلام، مجدداً على حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول الإسلامية لدى العاصمة كوبنهاغن، تحت حراسة الشرطة.
اعتداء جديد على القرآن الكريم أمام عدة سفارات لدول إسلامية في الدنمارك
تحت حراسة الشرطة أحرقت مجموعة قومية متطرفة نسخاً من القرآن أمام السفارات التركية والعراقية والمصرية والسعودية والإيرانية لدى كوبنهاغن / صورة: AA
3 أغسطس 2023

جددت مجموعة دنماركية مُعادية للإسلام، الخميس، حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول الإسلامية لدى العاصمة كوبنهاغن، تحت حراسة الشرطة.

وأقدم أعضاء المجموعة القومية المتطرفة التي تسمي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على حرق نسخ من المصحف أمام سفارات تركيا والعراق ومصر والسعودية وإيران لدى كوبنهاغن.

ورفع أعضاء المجموعة لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة إليه، وبثوا مشاهد حرق المصاحف عبر حسابات المجموعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الدنماركية.

وأعلنت المجموعة عبر منشور على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، أنها ستنفذ الاعتداءات على القرآن الكريم في جميع أنحاء الدنمارك.

وفي وقت سابق الخميس، أقدمت امرأة منحدرة من أصول إيرانية على حرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك تحت حراسة الشرطة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us