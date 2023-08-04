سياسة
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تركيا: على أوروبا منع أنشطة الدعاية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية
دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير لمنع أنشطة الدعاية ووضع حدّ للتصرفات غير القانونية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية على أراضيها، واصفاً اقتحام شخص يتبع PKK الإرهابي مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفضيحة.
تركيا: على أوروبا منع أنشطة الدعاية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية
وصف وزير العدل التركي عدم منع السلطات الفرنسية أنصار PKK الإرهابي من ممارسة الدعاية داخل مبنى المحكمة الأوروبية بالفضيحة / صورة: AA
4 أغسطس 2023

دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، الدول الأوروبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أنشطة الدعاية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

جاء ذلك في تغريدة الخميس، بشأن اقتحام أشخاص على صلة بتنظيم PKK الإرهابي مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم أشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي مبنى المحكمة الواقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بهدف ممارسة الدعاية.

ووصف تونج عدم منع السلطات المعنية هؤلاء الأشخاص من ممارسة الدعاية داخل المبنى بأنه "فضيحة".

وقال إن السماح بممارسة الدعاية من PKK المصنَّف تنظيماً إرهابياً لدى المنظمات الدولية بخاصة الاتحاد الأوروبي يُعَدّ تصرفاً غير قانوني.

وأضاف: "على الدول الأوروبية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية باسم حرية التظاهر والتعبير بشكل عاجل، ووضع حد للتصرفات غير القانونية على أراضيها".

كانت وزارة الخارجية التركية أكدت في بيان لها أن السماح لـPKK بتنفيذ أنشطته بكل حرية، بما في ذلك الدعائية، تحت غطاء حرية التعبير والتظاهر، لا سيما في الدول الأوروبية، "يشجّعه على مثل هذه الأعمال العدوانية غير القانونية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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