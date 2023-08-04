قالت وزارة الدفاع الروسية إن زورقين مسيرين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، وإن السفن الحربية الروسية دمرتهما.

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، وهو ميناء رئيسي للصادرات الروسية، إلى وقف حركة جميع السفن مؤقتاً، وفقاً لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح اليوم الجمعة.

وفي حال تأكد وقوع الهجوم الأوكراني فسيكون ذلك أول هجوم تشنه القوات الأوكرانية على أحد المواني التجارية الروسية الرئيسية.

وقال "كونسورتيوم" خط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، إن الميناء وقف مؤقتاً حركة جميع السفن.

وأضاف أن مرافِقه لم تُصَب بأي أضرار، وأن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع أسترا الإلكتروني الإخباري الروسي، حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من ناحية البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والمواني المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عدداً من منشآت المواني الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضاً أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفناً حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم اليوم، واعترضت ثلاث طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.