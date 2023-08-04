استُشهِد شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة، برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامهم مخيم نور شمس شرقيّ طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "مواطناً استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم".

ونقلت عن شهود عيان أن الشاب محمود أبو سعن (18 عاماً)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، ونُقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثراً بجروحه.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السامّ.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.