سياسة
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مشترك وشامل.. اتفاق تركي-مصري على تعزيز التعاون الصناعي
أكد وزير الصناعة التركي خلال لقائه نظيره المصري أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات، واتفق الطرفان على الاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون صناعي مشترك وشامل.
مشترك وشامل.. اتفاق تركي-مصري على تعزيز التعاون الصناعي
تركيا ومصر تتفقان على تعزيز التعاون الصناعي / صورة: AA
4 أغسطس 2023

اتفقت تركيا ومصر على بدء الاستعدادات لتوقيع اتفاقية تعاون صناعي شامل بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، الخميس مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وأكّد الوزير التركي خلال الاجتماع أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتقنيات الحيوية والبحث والتطوير والاستثمارات وريادة الأعمال.

وأشار إلى تطورات إيجابية من ناحية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وذكر كاجر أنه يمكن وضع خطط مشتركة في سلاسل القيمة بالاستثمارات الصناعية وإنشاء منفعة مشتركة من حيث أمن التوريد وإمكانية التصدير.

بدوره أعرب الوزير المصري عن سعادته باللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تنمية العلاقات المتبادلة.

وأكد أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي وستقدم التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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