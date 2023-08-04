سياسة
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بسبب انخفاض الطلب.. الصادرات الألمانية ترزح تحت وطأة "النمو الضئيل"
بسبب انخفاض الطلب، أغلق المصدّرون في ألمانيا النصف الأوّل من عام 2023 بنموّ ضئيل في الصادرات، حيث زادت الصادرات في شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر الذي سبقه لتصل إلى 131.3 مليار يورو.
بسبب انخفاض الطلب.. الصادرات الألمانية ترزح تحت وطأة "النمو الضئيل"
نمَت الصادرات الألمانية في النصف الأول من العام بأكمله بنسبة 3.5% فقط لتصل إلى 791.5 مليار يورو / صورة: AP
4 أغسطس 2023

أغلق المصدّرون في ألمانيا النصف الأوّل من عام 2023 بنمو ضئيل في الصادرات بسبب انخفاض الطلب، إذ زادت الصادرات في شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر الذي سبقه لتصل إلى 131.3 مليار يورو، وفق المكتب الفيدرالي للإحصاء.

وتُعتبر هذه هي الزيادة الثالثة الضئيلة على التوالي، إذ ازدادت النسبة في مايو/أيار بنحو 0.1% و 1.3% في أبريل/نيسان، لكن اقتصاديين قالوا لوكالة رويترز إنهم توقعوا نمواً أكبر بنسبة 0.3% هذه المرة، وهي الزيادة التي لم تحدث.

وفي النصف الأول من العام بأكمله نمت الصادرات الألمانية بنسبة 3.5% فقط لتصل إلى 791.5 مليار يورو، في حين تراجعت الواردات بشكل مفاجئ بنسبة 3.4% في يونيو/حزيران.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هوك آند أوفهاوزر الألماني ألكسندر كروجر، إن "الطلب على الصادرات منخفض للغاية، وهذا سبب انخفاض الإنتاج في البلاد".

وزادت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي في يونيو بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 71.5 مليار يورو. وظلت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المشترية الأولى، لكن الصادرات إليها انخفضت بنسبة 0.2%، كما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.9%، وتراجعت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 0.2%، وروسيا إلى 2.3%.

ويشير خبراء إلى أنّ من المرجح أيضاً أن يظلّ النصف الثاني من العام صعباً للغاية على رائدة التصدير في أوروبا.

ولفت استطلاع لمعهد ميونخ للأبحاث (IFO) أن واقع الصناعات الألمانية يبدو أسوأ مما كان عليه منذ ثلاث سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي المشرف على الاستطلاع كلاوس وولرابي إن "الطلب على الصناعات الألمانية من الخارج يتطور بشكل ضعيف إلى حد ما".

وأضاف: "ما يجري هو نتيجة للسياسة النقدية المقيدة في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدخل حيز التنفيذ تدريجياً".

وقال: "في ضوء ضعف الطلب حالياً لا تكاد توجد مؤشرات على أن هذا يمكن أن يتغير على المدى القصير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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