سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK الإرهابي في سنجار
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد من يُسمى مسؤولاً في تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي أجيت جيفر، في عملية أمنية معقَّدة بمنطقة سنجار شماليّ العراق، بعدما تلقّت معلومات تفيد بعزمه على نقل أسلحة لاستخدامها في قتل المدنيين بالداخل التركي.
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤولاً بـPKK الإرهابي في سنجار
الاستخبارات التركية تحيّد من يُسمى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق / صورة: TRT عربي
4 أغسطس 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد من يُسمى المسؤول في فرع تنظيم PKK/KCK-YPS الإرهابي بالعراق أجيت جيفر، الملقب بـ"يلماز بيرام"، في عملية أمنية معقَّدة بمنطقة سنجار.

وتمكّنت الاستخبارات التركية من كشف دور "جيفر" ومراقبته، إذ تَركَّز جهده على تخطيط وتنفيذ عمليات بث الفوضى والتخريب المدني.

كما تمكنت الاستخبارات التركية، بواسطة عناصرها الميدانية، من الكشف عن عزمه على تقديم أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الذين كانوا يستعدون لتنفيذ عمل إرهابي ضد تركيا.

كانت الاستخبارات التركية أدرجت الإرهابي المذكور، الذي تولى المهامّ الحاسمة للتنظيم بين العراق وسوريا وعمل مسؤولاً عن عمليات النقل والأنشطة اللوجستية ضدّ تركيا وقواتها الأمنية، في قائمة الأهداف.

وبدأ جيفر النشاط الإرهابي في 2010، عندما التحق بالذراع الشبابية لتنظيم PKK الإرهابي، ثم ما لبث أن تورط في عديد من الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية التركية والسكان المدنيين في ولاية هكاري بين عامَي 2011 و2016.

وفي عام 2015 كان من مؤسسي فرع YPS الإرهابي، لينتقل في عام 2016 إلى منطقة سنجار في العراق. واعتباراً من النصف الثاني من عام 2018 انتقل إلى منطقة الحسكة شمال شرقيّ سوريا وتورط في أعمال إرهابية في منطقتَي الرميلان والقامشلي.

وفي عام 2020 عاد إلى سنجار بالعراق حيث عمل مشرفاً عامّاً على البريد السريع لـPKK/KCK-YBŞ الإرهابي.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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