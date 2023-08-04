غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة دون لقاء قائد الانقلابيين، حسبما أفاد أحد أعضائه الجمعة.

وأوضح المصدر أن "مبعوثي إيكواس غادروا ليل الخميس-الجمعة ولم يلتقوا قائد العسكريين الذين تولوا السلطة الأسبوع الماضي الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم".

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أنهم سيهاجمون إحدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في حال تدخلت عسكرياً بالبلاد.

جاء ذلك في بلاغ جديد تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن، على شاشة التليفزيون الحكومي.

وأعلن أن المجلس العسكري وقف عمل سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وتوغو، داعياً الشعب إلى الحذر من "الجواسيس وجيوش الدول الأخرى، وإبلاغ السلطات لدى وقوع أحداث مشبوهة".

كما هدد بمهاجمة "إيكواس" في حال التدخل العسكري في النيجر، قائلاً: "سننفذ هجوماً مفاجئاً في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلاباً عسكرياً أطاح برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد إلى منصبه.

والأحد أجاز رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في بيان على الموقع الإلكتروني للمجموعة، استخدام القوة في حال عدم عودة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.