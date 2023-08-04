سياسة
2 دقيقة قراءة
وفد إيكواس يغادر النيجر وقادة الانقلاب يهدّدون بمهاجمة إحدى دول المجموعة
غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) النيجر دون لقاء قائد الانقلابيين، حسبما أفاد أحد أعضائه، فيما أعلن المجلس العسكري في النيجر أنهم سيهاجمون إحدى دول المجموعة في حال تدخلت عسكرياً بالبلاد.
وفد إيكواس يغادر النيجر وقادة الانقلاب يهدّدون بمهاجمة إحدى دول المجموعة
قادة الانقلاب في النيجر يهدّدون بمهاجمة دول "إيكواس" / صورة: Reuters
4 أغسطس 2023

غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي وصل إلى نيامي مساء الخميس لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، هذا البلد بعد ساعات قليلة دون لقاء قائد الانقلابيين، حسبما أفاد أحد أعضائه الجمعة.

وأوضح المصدر أن "مبعوثي إيكواس غادروا ليل الخميس-الجمعة ولم يلتقوا قائد العسكريين الذين تولوا السلطة الأسبوع الماضي الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم".

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أنهم سيهاجمون إحدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في حال تدخلت عسكرياً بالبلاد.

جاء ذلك في بلاغ جديد تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن، على شاشة التليفزيون الحكومي.

وأعلن أن المجلس العسكري وقف عمل سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وتوغو، داعياً الشعب إلى الحذر من "الجواسيس وجيوش الدول الأخرى، وإبلاغ السلطات لدى وقوع أحداث مشبوهة".

كما هدد بمهاجمة "إيكواس" في حال التدخل العسكري في النيجر، قائلاً: "سننفذ هجوماً مفاجئاً في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلاباً عسكرياً أطاح برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد إلى منصبه.

والأحد أجاز رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في بيان على الموقع الإلكتروني للمجموعة، استخدام القوة في حال عدم عودة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us