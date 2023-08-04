سجّل قطاع الصناعات الدفاعية التركية أرقاماً قياسية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك بالتوقيع على عقود تصدير بقيمة 657.5 مليون دولار.

وأفاد رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون بأن صناعة الدفاع مدعومة بالقوة والدعم الوطنيين، قدمت رقماً قياسياً آخر لتركيا.

وأشار غورغون إلى أن القطاع حطم الرقم القياسي التاريخي للتصدير الشهري وحقق تصديراً بقيمة 657.5 مليون دولار في يوليو.

وأوضح أن إجمالي صادرات صناعة الدفاع والطيران في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 تجاوز 3 مليارات دولار.

وأكد غورغون أن انعكاسات الثقة الممنوحة للعالم في تقنيات الدفاع ستستمر، وقال: "نهنئ شركاتنا التي حطمت الأرقام القياسية من خلال العمل جنباً إلى جنب على القيمة المضافة التي تقدمها لبلدنا".

وزاد الإقبال الدولي على الصناعات الدفاعية التركية بفضل قدرتها على إثبات نجاحها على الأرض وفي المعارك، وبفضل أسعارها التنافسية بالمقارنة مع أسعار المنتجات المشابهة في البلدان التي تنشط في هذا المجال.