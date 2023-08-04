سياسة
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سفير تركيا لدى إندونيسيا يشيد بإمكانات البلدين لتعزيز العلاقات
أظهرت تركيا وإندونيسيا خلال الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بينهما في الفترة الأخيرة، رغبة في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.
سفير تركيا لدى إندونيسيا يشيد بإمكانات البلدين لتعزيز العلاقات
سفير أنقرة في جاكرتا: يمتلك البلدان إمكانات تعاون في العديد من المجالات / صورة: AA
4 أغسطس 2023

قال السفير التركي لدى إندونيسيا طالب كوتشوكجان إن أنقرة وجاكرتا تمتلكان إمكانات تعاون في العديد من المجالات من الصناعات الدفاعية إلى الاقتصاد.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول تطرق خلالها إلى مستوى العلاقات التركية الإندونيسية، ومستقبلها في ظل التعداد السكاني الكبير للدولة الآسيوية البالغ 280 مليون نسمة.

وقال كوتشوكجان إن إندونيسيا تُعدّ أكبر دولة إسلامية ورابعة أكبر دولة بالعالم، وتحظى بأهمية كبيرة لتركيا، في وقت تحول فيه الثقل الجيوسياسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح أن إندونيسيا "بدأت قراءة وتقييم المنطقة من خلال تركيا"، بالنظر إلى الدور الذي لعبته أنقرة في أزمات مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار إلى أن تركيا وإندونيسيا أظهرتا إرادة في العمل لمكافحة معاداة الإسلام بالآونة الأخيرة، من خلال تحركهما المشترك ضمن منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ومجموعة ميكتا (شراكة غير رسمية بين المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا).

وفي السياق ذاته، لفت السفير التركي إلى ضرورة "مراجعة العلاقات بين إندونيسيا وتركيا وتحسينها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية"، مبيناً أن الصناعات الدفاعية، تعتبر حالياً أهم مجالات التعاون بين البلدين.

مجالات التعاون

وعلى هذا النحو، لفت كوتشوكجان إلى أن التكنولوجيا التي طورتها تركيا في الأعوام الأخيرة لاقت اهتمام إندونيسيا، مبيناً أن الصناعات الدفاعية التركية باتت جزءاً من الجيش الإندونيسي بفضل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية، شدد السفير على أن تركيا بموقع جيد للغاية بمجال خدمات البنية التحتية، ولديها شركات من أفضل 50 شركة عالمية بقطاع المقاولات.

وأوضح أن هذه الإمكانيات التركية يمكن أن تلبي الاحتياجات المتزايدة من البنية التحتية بإندونيسيا، معلناً عن وجود "توجه نحو التعاون مع الشركات التركية في هذا الشأن".

من ناحية أخرى، أشاد السفير التركي بفرص الاستثمار المستقبلية في إندونيسيا، وقال إنه تبنى حالياً عاصمة جديدة في مقاطعة كاليمانتان، تضم فرصاً استثمارية جادة.

تبادل تجاري محدود

وأفاد كوتشوكجان بأنه رغم هدف البلدين الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، إلا أنه لم يتعدّ بعد 3 مليارات دولار، بينها 2.5 مليار صادرات إندونيسيا و500 مليون دولار صادرات تركيا.

واقترح السفير التركي التعاون بين أنقرة وجاكرتا في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضح: "تركيا تنتج سيارة توغ التي من أهم ميزاتها أنها كهربائية، وإندونيسيا تعد أحد أكثر البلدان إنتاجاً للسيارات الكهربائية لتوافر النيكل فيها، إذ إنه مادة خامة مهمة للغاية من أجل إنتاج البطاريات".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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