سياسة
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أردوغان: دول إفريقيا والعالم تدرك الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي
أكد الرئيس التركي رغبة بلاده في الاحتفاظ بعلاقة قوية مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن قرار بعض الدول تعليق شحنات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ردّ فعل على ماضيها، وأشار أردوغان إلى أن بلاده تتفق مع روسيا في إيصال الدقيق إلى الدول الإفريقية الفقيرة.
أردوغان: دول إفريقيا والعالم تدرك الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي
أردوغان: الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي وطبّقتها في الجزائر وروندا ومالي كلها الآن معروفة وموجودة بكل سجلات العالم / صورة: AA
4 أغسطس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن تركيا ستعمل على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول، حيث أشار الرئيس التركي إلى أن الدول الإفريقية تدرك جيداً الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي.

وأضاف أردوغان: "الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي وطبَّقتها في الجزائر وروندا ومالي، كلها الآن معروفة وموجودة في جميع سجلات العالم".

وأوضح الرئيس التركي أن وقف الدول الإفريقية "جميع شحنات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا" يأتي في إطار "ردة فعل على الظلم الذي تعرضت له هذه الدول على مدار السنين الماضية". مشدداً على رغبة بلاده في الاستمرار بـ"علاقاتنا الإيجابية معهم (الدول الإفريقية)".

وحول اتفاقية نقل الحبوب، أكد الرئيس التركي أن بلاده وروسيا لديهما نفس الموقف في هذا الملف.

وأشار إلى أن تركيا ستحول الحبوب الواردة من روسيا عبر ممر البحر الأسود إلى دقيق، ثم نقلها إلى البلدان الإفريقية الفقيرة والنامية.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل في الوقت الراهن أيضاً عبر وزارة الزراعة اتخاذ هذه الخطوات و"تقديم دعمنا ومساعدتنا للدول الفقيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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