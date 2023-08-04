قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الجمعة)، إن أربعة معتقلين في سجن "نفحة" الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وأضاف النادي في بيان له: "إدارة سجن نفحة نقلتهم إلى الزنازين عقب إعلانهم الإضراب في تاريخ 30 يوليو/تموز المنصرم".

وأوضح النادي في بيانه أن المعتقلين المضربين عن الطعام هم "سيف حمدان من نابلس (29 عاماً)، وهو معتقل منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وصالح ربايعة (22 عاماً) من جنين، وهو معتقل منذ 8 فبراير/شباط 2023، وهذا أول اعتقال يتعرض له".

وأضاف: "وقصي خضر (25 عاماً)، من مخيم الأمعري/رام الله، معتقل منذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو معتقل سابق أمضى 14 شهراً في سجون الاحتلال وبعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، أعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً، والمعتقل أسامة دقروق (22 عاماً) من سلفيت، معتقل منذ 13 يناير/كانون الثاني 2023، وهذا الاعتقال الأول بحقّه".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانيّاً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المعنية حول إضراب المعتقلين الفلسطينيين.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 5000 بينهم 160 طفلاً و32 امرأة.