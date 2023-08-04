نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين اليوم (الجمعة)، أن روسيا لا تثق بتعهد أمريكي بأن واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن موسكو ليست مستعدة لتصديق تصريحات واشنطن بشأن إمكانية المساهمة في حل قضية الصادرات الزراعية الروسية، إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، للصحفيين، أمس (الخميس): "في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا".

وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانيها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.

وسبق أن اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية بعدم الإيفاء بوعودها وتنفيذ شروط الاتفاق المتعلقة بروسيا، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

ووقِّعت اتفاقية الحبوب بإسطنبول في يوليو/تموز 2022، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.