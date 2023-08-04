أُصيب وزير فلسطيني وعشرات المواطنين، الجمعة، بجراح وبالاختناق جراء قنابل غاز مسيل للدموع خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مَسيرات مندِّدة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وخرجت المسيرات في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية، ودير استيا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأم صفا غرب رام الله وسط الضفة.

واعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، بالضرب المبرح في بلدة دير استيا، وفق إفادة شهود عيان.

وأوضح الشهود أنه جرى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع صوب شعبان والمشاركين في المسيرة الأسبوعية التي خرجت ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الوزير شعبان "أُصيب برضوض في منطقة البطن والصدر إثر الاعتداء عليه"، فيما أفاد شهود بـ"نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في كفر قدوم في محافظة قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواطنين اثنين أُصيبا برصاص معدني خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة".

وأشار شتيوي في بيان، إلى أن "عشرات المتظاهرين أُصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".​​​​​​​

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرِّق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.