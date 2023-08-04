سجلت شركة أبل انخفاضاً جديداً في الإيرادات (بنسبة 1.4%)، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الثالث من سنتها المالية المتعثرة التي طُبعت خصوصاً بتباطؤ في مبيعات هواتف آي فون، حسبما أعلنت المجموعة الأمريكية الخميس.

وقالت أبل في بيان إن صافي الدخل والإيرادات الفصلية بلغ 19.9 مليار دولار (بارتفاع بنسبة 2.3%) و81.8 مليار دولار على التوالي، في أداء فاق توقعات المحللين.

وبعدما شكّلت رافعة رئيسية للمجموعة منذ أكثر من عقد، سجلت هواتف آي فون تراجعاً خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2.4 %، وهو تراجع تخطى توقعات السوق.

ويعوض هذا التباطؤ جزئياً نشاطُ الخدمات، الذي يتضمن متجر التطبيقات (آب ستور App Store) وخدمة البث التدفقي (أبل ميوزيك) وخدمات تخزين البيانات عن بُعد (الحوسبة السحابية).

وبات هذا الفرع في المجموعة الأمريكية التي تتخذ مقراً في كوبرتينو (كاليفورنيا)، يشكّل أكثر من ربع (26%) حجم إيرادات الشركة، بعدما كان في الأصل يركّز بالكامل على أجهزة الحاسوب والإكسسوارات المتصلة.