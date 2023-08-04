سياسة
2 دقيقة قراءة
للربع الثالث على التوالي.. إيرادات أبل تتراجع وأرقام مخيبة لمبيعات هواتفها
تراجعت إيرادات شركة أبل بنسبة 1.4% ليستمر انخفاض الإيرادات للربع الثالث توالياً هذه السنة، حسبما أعلنت الشركة، فيما سجلت هواتف آي فون تراجعاً خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2.4 %، وهو تراجع تخطى توقعات السوق.
للربع الثالث على التوالي.. إيرادات أبل تتراجع وأرقام مخيبة لمبيعات هواتفها
إيرادات أبل تتراجع وأرقام مخيبة لمبيعات آي فون / صورة: AFP Archive
4 أغسطس 2023

سجلت شركة أبل انخفاضاً جديداً في الإيرادات (بنسبة 1.4%)، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الثالث من سنتها المالية المتعثرة التي طُبعت خصوصاً بتباطؤ في مبيعات هواتف آي فون، حسبما أعلنت المجموعة الأمريكية الخميس.

وقالت أبل في بيان إن صافي الدخل والإيرادات الفصلية بلغ 19.9 مليار دولار (بارتفاع بنسبة 2.3%) و81.8 مليار دولار على التوالي، في أداء فاق توقعات المحللين.

وبعدما شكّلت رافعة رئيسية للمجموعة منذ أكثر من عقد، سجلت هواتف آي فون تراجعاً خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2.4 %، وهو تراجع تخطى توقعات السوق.

ويعوض هذا التباطؤ جزئياً نشاطُ الخدمات، الذي يتضمن متجر التطبيقات (آب ستور App Store) وخدمة البث التدفقي (أبل ميوزيك) وخدمات تخزين البيانات عن بُعد (الحوسبة السحابية).

وبات هذا الفرع في المجموعة الأمريكية التي تتخذ مقراً في كوبرتينو (كاليفورنيا)، يشكّل أكثر من ربع (26%) حجم إيرادات الشركة، بعدما كان في الأصل يركّز بالكامل على أجهزة الحاسوب والإكسسوارات المتصلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us