استقبلت منطقة كبادوكيا التابعة لولاية نوشهير، وسط تركيا، مليونين و356 ألفاً و49 سائحاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأفاد بيان صادر عن ولاية نوشهير، الاثنين، بأن منطقة كبادوكيا، المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، جذبت خلال 7 أشهر مليونَين و356 ألفاً و49 سائحاً، بفضل جمالها الفريد والمعالم السياحية الجذابة التي تتميز بها.

وأشار البيان إلى أن عدد الزوار لنفس الفترة من عام 2022 كان مليوناً و892 ألفاً و112 سائحاً، ولنفس الفترة من عام 2021 كان 854 ألفاً و449 سائحاً.

وتتميز منطقة كبادوكيا، التي صنفتها اليونسكو بين مواقع التراث العالمي، بطبيعتها الخلابة وتاريخها الموغل في القدم.

كما تحفل كبادوكيا بالبيوت والكنائس التي نحتتها الشعوب القديمة في الصخر، وبقيت شاهدة على حضارة عصرها.

وتتيح المناطيد التي تحلّق صباح كل يوم فوق كابادوكيا، فرصة الاستمتاع بمشاهدة تلك المعالم المميزة من الجو، مع شروق شمس كل يوم، ويتزايد باستمرار عدد من يركب تلك المناطيد.