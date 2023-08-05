سياسة
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كانت متجهة إلى سوريا.. مسيّرات أوكرانية تهاجم ناقلة نفط روسية بالبحر الأسود
قالت جهات رسمية روسية إنّ الناقلة إس آي جي الروسية تعرضت لأضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية، فيما ذكر بعض التقارير أن الناقلة كانت تحمل نفطاً إلى القوات الروسية في سوريا.
كانت متجهة إلى سوريا.. مسيّرات أوكرانية تهاجم ناقلة نفط روسية بالبحر الأسود
هجوم بطائرات مسيّرة يتسبب بتضرر سفينة روسية في البحر الأسود. / صورة: AP
5 أغسطس 2023

قال مسؤولون عيَّنتهم روسيا إنه سُمع دويّ انفجارات قرب الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وأضافوا أن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على ناقلة روسية.

وذكرت خدمة الإنقاذ البحري الروسية في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود أن زوارق القطر انتشرت لمساعدة الناقلة التي تضررت ولم تعُد قادرة على العمل بمفردها.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مركز الإنقاذ: "يمكننا القول إنّ الناقلة تعرضت لأضرار في مضيق (كيرتش) عند الطرف الجنوبي فحسب".

وأضافت: "سيتعاملون مع الأمر الآن لتحديد إن كانت بحاجة إلى قطر أو لا. الناقلة راسية الآن. تعرضت غرفة الماكينات لبعض الضرر لكن ليس بشدة".

وتعرضت سفينة حربية روسية خلال الليل لأضرار جسيمة في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على قاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيداً عن سواحل البلاد.

وقال مسؤولون عيَّنتهم روسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014 إنّ أحدث الانفجارات ليس لها علاقة بالجسر الذي تعرض لهجوم كبير مرتين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل 17 شهراً.

وقالت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء إنّ ثلاثة انفجارات وقعت في المنطقة.

وذكرت التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولون الموالون لروسيا في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل اسم إس آي جي وترفع علماً روسياً.

وأفادت تقارير بأن الناقلة كانت تحمل نفطاً إلى القوات الروسية في سوريا.

ونشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين الذين عيّنتهم روسيا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعاً صوتياً تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. ونشر صوراً على تطبيق تليغرام لما وصفها بأنها تركيبات ومعدات مهشمة داخل الناقلة.

وتعرَّض الجسر، الذي أكملته روسيا في عام 2018 بعد أربع سنوات من ضم موسكو لشبه الجزيرة من أوكرانيا، لهجومين كبيرين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي. وتعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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