سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الدنماركي يتعهد بالعمل على منع تكرار حوادث إحراق المصحف
أبلغ وزير خارجية الدنمارك نظيره المصري بأن حكومته تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات، واستصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث إحراق المصحف. وتعهّد الوزير الدنماركي بعدم تكرار هذه الحوادث، وبالتزام بلاده توفير الحماية لمقارّ البعثات الدبلوماسية.
وزير الخارجية الدنماركي يتعهد بالعمل على منع تكرار حوادث إحراق المصحف
وزير خارجية الدنمارك يتعهد بعدم تكرار حوادث إحراق المصحف والتزام بلاده توفير الحماية لمقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية. / صورة: AA
5 أغسطس 2023

أبلغ وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، الجمعة، نظيره المصري سامح شكري بأن حكومته "تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات، واستصدار قوانين تحول دون تكرار حوادث إحراق المصحف".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان صدر عن متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، نُشر على صفحة الوزارة في فيسبوك.

وأوضح البيان أن الاتصال "ركّز على الحوادث المكررة التي شهدتها الدنمارك، وتتعلق بإحراق وتدنيس المصحف الشريف، وما يمثله ذلك من جرائم شائنة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي في المجتمعات".

وأشار إلى أن راسموسن أعرب في بداية الاتصال عن "أسفه واستياء بلاده" لوقوع حوادث إحراق وتدنيس المصحف الشريف في الدنمارك، واصفاً هذه التصرفات بأنها "غير مسؤولة، ولا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك".

كما تعهّد الوزير الدنماركي لنظيره المصري "بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأيضاً بالتزام بلاده توفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية".

وفي السياق نقل البيان عن شكري "رفض مصر القاطع لكل جرائم إحراق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها".

وشدّد شكري خلال الاتصال على أن هذه التصرفات "تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، كما تعزز صور التطرف داخل المجتمعات".

كما طالب بوجود "دلائل ملموسة حول التزام الحكومات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وتقويض خطاب الكراهية"، وفقاً للبيان.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي استدعت الخارجية المصرية سفيرة الدنمارك بالقاهرة وأبلغتها استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها لحوادث إحراق المصحف التي جرت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنَّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us