سياسة
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السفارة السعودية ببيروت تطالب رعاياها بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية"
حذّرت سفارة السعودية في بيروت المواطنين من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.
السفارة السعودية ببيروت تطالب رعاياها بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية"
سفارة السعودية في بيروت تشدد على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان. / صورة: AA
5 أغسطس 2023

دعت السفارة السعودية في بيروت، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنها "حذرت المواطنين من الوجود والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

كما شددت على "أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان"، متمنية "الأمن والسلامة للجميع".

من جانبه أعاد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه على منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، البيان الذي نشره حساب السفارة.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة فتح ومجموعات مسلحة إسلامية، واستمرت حتى مساء الأربعاء. وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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