أعلنت السعودية، مساء الجمعة، استضافة اجتماع في مدينة جدة غربي المملكة السبت لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ظل استمرار الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 دون الوصول إلى هدنة دائمة حتى الآن.

ووفق الوكالة "تستضيف السعودية اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السبت"، دون تفاصيل عن الدول المشاركة.

وأعربت السعودية عن "تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية".

وأشارت إلى أن الخطوة ضمن مساعي "تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتجنيب العالم مزيداً من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة".

من جانبه قال رئيس الوفد الأوكراني أمس الجمعة إنّ المحادثات التي تبدأ مع السعودية ستكون صعبة، لكن كييف تعوّل على إقناع مزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق الاجتماع الذي يُعقد في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 40 دولة، ليس من بينها روسيا، على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثه الرئيسي للمحادثات، في وقت متأخر أمس الجمعة في مقابلة تليفزيونية نُشرت على تطبيق تليغرام: "أتوقع أن تكون المحادثات صعبة".

ويستبعد الاجتماع روسيا، لكن الكرملين قال إنه "سيراقب" الاجتماع. وقالت الصين، التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، أمس الجمعة إنها سترسل لي هوي المبعوث الخاص لشؤون أوراسيا للمشاركة في المحادثات.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون إنه لا يوجد أي احتمال لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.

وأواخر يوليو/تموز الماضي كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تلقيها "نحو 30 مبادرة سلام" للتسوية في أوكرانيا عبر قنوات رسمية وغير رسمية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت في 29 يوليو/تموز الماضي أن السعودية تستعدّ لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا الأسبوع التالي، يحضرها مسؤولون كبار من 30 دولة بحضور أوكراني وغربي وغياب روسي.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.