تلقّى مسجد بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا رسالة تهديد تحوي رسماً لصليب معقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" الإرهابي.

ووُجِّهت الرسالة إلى مسجد أيوب سلطان في بلدة برامش بولاية ساكسونيا يوم الجمعة.

وجاء في الرسالة: "استمروا على هذا المنوال. ما فعلناه باليهود سنفعله بكم أيضاً. ذلك اليوم ليس ببعيد".

وقال رئيس جمعية المسجد التابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي أحمد أرماق إنّ مسجداً آخر في المنطقة تلقّى رسالة تهديد في وقت سابق من هذا الأسبوع من ذات التنظيم.

وأضاف أرماق: "إننا قلقون بشأن إرسال رسائل تهديد مماثلة إلى مساجد مختلفة في منطقتنا، ونطلب من المؤسسات المعنية التعامل مع هذه الأحداث بحساسية أكبر".​​​​​​​

وتعرَّض ما لا يقلّ عن 35 مسجداً للهجوم في ألمانيا العام الماضي، وكان الدافع وراء غالبية هذه الهجمات هو المشاعر المعادية للمسلمين والتطرف اليميني في البلاد، وفقاً لبيان الجمعية.

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من أعمال تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي قوبلت بإدانة واسعة من العالم الإسلامي.