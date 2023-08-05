سياسة
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"سنفعل بكم ما فعلناه باليهود".. مسجد يتلقى رسالة تهديد في ألمانيا
تلقَّى مسجد بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا رسالة تهديد تحوي رسماً لصليب معقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" الإرهابي. وجاء في رسالة التهديد: "استمروا على هذا المنوال. ما فعلناه باليهود سنفعله بكم أيضاً. ذلك اليوم ليس ببعيد".
"سنفعل بكم ما فعلناه باليهود".. مسجد يتلقى رسالة تهديد في ألمانيا
تعرَّض ما لا يقلّ عن 35 مسجداً للهجوم في ألمانيا العام الماضي، وكان الدافع وراء غالبية هذه الهجمات هو المشاعر المعادية للمسلمين. / صورة: AA
5 أغسطس 2023

تلقّى مسجد بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا رسالة تهديد تحوي رسماً لصليب معقوف وتوقيع تنظيم "الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" الإرهابي.

ووُجِّهت الرسالة إلى مسجد أيوب سلطان في بلدة برامش بولاية ساكسونيا يوم الجمعة.

وجاء في الرسالة: "استمروا على هذا المنوال. ما فعلناه باليهود سنفعله بكم أيضاً. ذلك اليوم ليس ببعيد".

وقال رئيس جمعية المسجد التابع لاتحاد الشؤون الدينية التركي الإسلامي أحمد أرماق إنّ مسجداً آخر في المنطقة تلقّى رسالة تهديد في وقت سابق من هذا الأسبوع من ذات التنظيم.

وأضاف أرماق: "إننا قلقون بشأن إرسال رسائل تهديد مماثلة إلى مساجد مختلفة في منطقتنا، ونطلب من المؤسسات المعنية التعامل مع هذه الأحداث بحساسية أكبر".​​​​​​​

وتعرَّض ما لا يقلّ عن 35 مسجداً للهجوم في ألمانيا العام الماضي، وكان الدافع وراء غالبية هذه الهجمات هو المشاعر المعادية للمسلمين والتطرف اليميني في البلاد، وفقاً لبيان الجمعية.

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من أعمال تدنيس المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي قوبلت بإدانة واسعة من العالم الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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