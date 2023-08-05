وُقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بعد حكم عليه بالسجن 3 سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا في أثناء تولي منصبه، حسب الشرطة ومسؤولين.

وقال عطا الله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان". وأعلنت الشرطة في لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي وقفته.

وقال التليفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه جرى إثبات التورط في ممارسات فساد".

ويواجه خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

وأكّد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.

وقال أحد أعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يُخصَّص وقت لجمع الحجج".

من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني إنّ "القبض على عمران خان جرى بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة"، مضيفاً أن "قرار المحكمة يقول إن عمران خان مُنح الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه".

وأضاف أن "إدانة عمران خان لا علاقة لها بالانتخابات (...) حكم المحكمة يقول إن خان ثبت أنه مذنب بارتكاب ممارسات فساد".

وتداولت وسائل إعلام باكستانية أن احتجاز عمران خان في مكان غير معلوم وسيُنقل إلى إسلام أباد جواً.