نفى الجيش اللبناني، السبت، التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها في منصة إكس: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلاً عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة".

وأضافت: "يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات" .

وأردفت القيادة بأنها "تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم"، مشددة على "ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصراً للحصول على المعلومات".

والاثنين الماضي، أغلق الجيش اللبناني، جميع مداخل مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بعد تجدد الاشتباكات التي تدور منذ السبت الماضي داخله، بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة "فتح".

وأدّت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد.