سياسة
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شاهد | المسيّرات التركية تساهم بفاعلية في مكافحة حرائق الغابات
حدّدت المسيرات التي تُستخدم بفاعلية في مكافحة حرائق الغابات من قِبل وزارة الزراعة والغابات التركية مواقع 3 آلاف و55 حريقاً منذ عام 2020، وأصبحت تركيا أول دولة في أوروبا تستخدم المسيرات في مكافحة حرائق الغابات، والثانية في العالم.
شاهد | المسيّرات التركية تساهم بفاعلية في مكافحة حرائق الغابات
المشاهد التي تلتقطها المسيّرات من مواقع الحرائق في أثناء اندلاعها أو بعده تتيح التدخل المبكر والفعال والأكثر اقتصاداً. / صورة: AA
5 أغسطس 2023

حدّدت المسيرات التي تُستخدم بفاعلية في مكافحة حرائق الغابات من وزارة الزراعة والغابات التركية مواقع 3 آلاف و55 حريقاً منذ عام 2020.

وفقاً للمعلومات، السبت، تحاول الوزارة الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة.

وفي هذا الإطار تلعب الطائرات من دون طيار (المسيرات) المنتجة محلياً بتقنية فائقة دوراً فعالاً في مكافحة حرائق الغابات.

المشاهد التي تلتقطها المسيّرات من مواقع الحرائق في أثناء اندلاعها أو بعده تُتيح التدخل المبكر والفعال والأكثر اقتصاداً.

وفي عام 2020 أصبحت تركيا أول دولة في أوروبا تستخدم المسيرات في مكافحة حرائق الغابات، والثانية في العالم.

ومنذ 2020 جرى اكتشاف وتحديد 3 آلاف و55 حريقاً بواسطة الطائرات من دون طيار.

ومؤخراً صرح المدير العام للغابات في تركيا بكير قرجة باي بأن فرقه قللت وقت الاستجابة للحرائق من 40 دقيقة في عام 2003 إلى 11 دقيقة في عام 2022.

وتستخدم المسيّرات بشكل فعال في توجيه عمليات الإطفاء عبر الصور التي تلتقطها من مواقع الحرائق وترسلها إلى المراكز المختصة، بالإضافة إلى التقاط صور لعمل الطائرات والمروحيات خلال إخماد الحرائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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