تجددت صباح السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي وغربي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني و“الدعم السريع” في حي “اللاماب” الواقع شمال غربي سلاح المدرعات للجيش السوداني جنوبي الخرطوم. وذكر الشهود، أن الاشتباكات تدور في المنطقة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأضافوا أن أحياء “العشرة والنزهة” الواقعة شرق سلاح المدرعات تُسمع فيها أصوات المدافع والاسلحة الثقيلة.

وذكر آخرون أن أحياء جنوبي مدينة أم درمان غربي العاصمة تشهد أيضاً اشتباكات عنيفة بين الجيش و“الدعم السريع“، وأن أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة تدوي بكثافة منذ وقت مبكر صباح اليوم.

وتأتي هذه التطورات غداة إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و“الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.