سياسة
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بحثا العلاقات الثنائية.. اتصال بين أردوغان ورئيس وزراء ماليزيا
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مجموعة قضايا دولية، وأكدا رسوخ العلاقات التركية-الماليزية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وغيرها. وكشف أردوغان عن زيارته ماليزيا قريباً تلبية لدعوة رئيس الوزراء الماليزي.
بحثا العلاقات الثنائية.. اتصال بين أردوغان ورئيس وزراء ماليزيا
اتصال مرئي بين الرئيس التركي ورئيس وزراء ماليزيا / صورة: AA
5 أغسطس 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم العلاقات الثنائية وقضايا دولية، عبر اتصال مرئي.

وأفاد الرئيس أردوغان خلال الاتصال بأنه سيزور ماليزيا قريباً تلبية لدعوة رئيس الوزراء الماليزي إبراهيم، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية السبت.

وأكد الرئيس أردوغان أن العلاقات التركية-الماليزية تمضي قدماً على أساس شراكة استراتيجية شاملة.

كما أعرب عن ترحيبه بالموافقة الممنوحة لجمهورية شمال قبرص التركية لفتح مكتب تجاري في ماليزيا.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية أصبحت تمثل قوة دفع لتطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وأكد رغبة تركيا في إتمام مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات ماليزيا في هذا المجال.

وشدد على ضرورة ترسيخ موقف مشترك قوي وحازم ضد الاعتداءات على المصحف الشريف، مذكّراً أن القرارات التي اتخذت في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مهمة جداً في هذا الصدد.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية إدراج تنظيم "غولن" الإرهابي على قائمة التنظيمات الإرهابية في ماليزيا، مؤكداً أن أنقرة تتطلع لدعم قوي من رئيس الوزراء الماليزي في هذا السياق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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