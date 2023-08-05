سياسة
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هجمات أوكرانية على سفينة روسية.. وميدفيديف: سنكرر قصف مواني أوكرانيا
شنت زوارق مُسيّرة أوكرانية هجمات على سفينة حربية روسية في ميناء نوفوروسيسك وعلى ناقلة نفط قرب شبه جزيرة القرم. وقال دميتري ميدفيديف إن موسكو ستشن ضربات على المواني الأوكرانية رداً على تلك الهجمات.
هجمات أوكرانية على سفينة روسية.. وميدفيديف: سنكرر قصف مواني أوكرانيا
دميتري ميدفيديف: المواني الأوكرانية ستتعرض للقصف مرة أخرى / صورة: Reuters
5 أغسطس 2023

أشار الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم السبت إلى أن موسكو ستشن مزيداً من الضربات على المواني الأوكرانية رداً على هجمات نفذتها كييف على سفن روسية في البحر الأسود، وهدد بالتسبب في "كارثة بيئية" لأوكرانيا.

جاءت تصريحات ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين، بعد هجمات بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينة حربية روسية في ميناء نوفوروسيسك وعلى ناقلة نفط قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ميدفيديف في منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "المخادعون ‭‭ ‬‬والمختلون لا يفهمون سوى القسوة والقوة. من الواضح أن الضربات على أوديسا وإزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية لهم".

واستهدفت روسيا في الأسابيع الماضية ميناء أوديسا على البحر الأسود، حيث المقر الرئيسي للبحرية الأوكرانية، فضلاً عن ميناء إزمايل الأوكراني عبر نهر الدانوب من رومانيا، مما ألحق أضراراً ببنيتهما التحتية ومنشآت الحبوب.

وانسحبت موسكو الشهر الماضي من اتفاق كان يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود، وبدأت في شن هجمات على المواني بعد غارة أوكرانية على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وطلبت الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والإفريقية من روسيا العودة إلى اتفاق الحبوب، وهو أمر قالت موسكو إنها لن تفعله إلا في حالة تنفيذ اتفاق يهدف إلى تسهيل تصدير شحناتها من الحبوب والأسمدة.

وقال ميدفيديف: "إذا أراد حثالة كييف إحداث كارثة بيئية في البحر الأسود، فينبغي عليهم رؤية كارثة بيئية على جزء من أراضيهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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