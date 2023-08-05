أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية السبت بأن الاتصال جرى بناء على طلب من الجانب الأمريكي وأن فيدان بحث مع نظيره الأمريكي بلينكن عدة ملفات إقليمية ودولية أبرزها إحياء اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، وأمن البحر الأسود.

وأضاف البيان أن الوزيرَين ناقشا أيضاً ملفات توسع الناتو، والتطورات في منطقة جنوب القوقاز، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها.

وكان الرئيس بوتين اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ“صفقة الحبوب“، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانٍ، بما فيها ميناء أوديسا.