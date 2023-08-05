سياسة
2 دقيقة قراءة
أبرزها اتفاقية الحبوب.. فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية ودولية
أفاد بيان صادر عن الخارجية التركية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي بلينكن بناءً على طلب الأخير، بحثا خلاله عدة ملفات إقليمية ودولية أبرزها إحياء مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
أبرزها اتفاقية الحبوب.. فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية ودولية
أبرزها اتفاقية الحبوب.. فيدان وبلينكن يبحثان هاتفياً قضايا إقليمية ودولية/ صورة: AA
5 أغسطس 2023

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية السبت بأن الاتصال جرى بناء على طلب من الجانب الأمريكي وأن فيدان بحث مع نظيره الأمريكي بلينكن عدة ملفات إقليمية ودولية أبرزها إحياء اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، وأمن البحر الأسود.

وأضاف البيان أن الوزيرَين ناقشا أيضاً ملفات توسع الناتو، والتطورات في منطقة جنوب القوقاز، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها.

وكان الرئيس بوتين اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ“صفقة الحبوب“، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانٍ، بما فيها ميناء أوديسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us