سياسة
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منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال صدق على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة
أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بياناً أشارت فيه إلى تصديق السلطات الإسرائيلية على بناء 310 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية الشهر الماضي، مضيفة أن عمليات الهدم الإسرائيلية بلغت 41 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية.
منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال صدق على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة
منظمة التحرير تؤكد تصديق إسرائيل على 310 وحدات استيطانية في يوليو/تموز المنقضي / صورة: Reuters
5 أغسطس 2023

أشارت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدَّقت على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية في يوليو/تموز المنقضي.

وفي بيان لها ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المنظمة أن سلطات الاحتلال طرحت الشهر الماضي 33 مخططاً هيكلياً، وصدقت على بناء 310 وحدات استيطانية، في حين جرى إيداع 622 وحدة استهدفت نحو 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي، حسب بيان المنظمة، 139 إخطاراً لهدم ووقف بناء، وإخلاء منشآت فلسطينية “في ارتفاع قياسي ينذر بتنفيذ عمليات هدم كثيرة في المرحلة القادمة بحجة عدم الترخيص”.

وأوضحت أن عمليات الهدم الإسرائيلية بلغت الشهر الماضي 41 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية تسببت بهدم 44 منشأة، أغلبها في محافظتَي الخليل وشرق القدس.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن مجلس المستوطنات الإسرائيلية (يشع) يلعب دوراً رئيسياً في السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها الى مجال حيوي للمخططات والمشاريع الاستيطانية.

وأضاف البيان أن من بين تلك المخططات مشاريع المناطق الصناعية التي تخدم المستثمرين الإسرائيليين في ظل الحديث عن بناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية على مساحة 2700 دونم.

وحسب البيان يفترض أن تضم المنطقة الصناعية الجديدة مصانع ملوثة للبيئة قرب مناطق سكنية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل تقيم نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تضم أكثر من 300 منشأة، منها 29 منشأة خاصة بإنتاج المواد الكيماوية السامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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