سياسة
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مسيرة استفزازية جديدة لأنصار PKK الإرهابي بالسويد
امتداداً لسلسلة من الاستفزازات يمارسها تنظيم PKK الإرهابي في السويد ضد تركيا تجول أنصار التنظيم الإرهابي بمجسم للرئيس أردوغان خلال مسيرة استفزازية في العاصمة استوكهولم.
مسيرة استفزازية جديدة لأنصار PKK الإرهابي بالسويد
تنظيم إرهابي / Photo: AA
5 أغسطس 2023

نفذ أنصار تنظيم PKK الإرهابي في السويد عملاً استفزازياً جديداً من خلال الإساءة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتجول أنصار التنظيم الإرهابي السبت بمجسم للرئيس أردوغان خلال مسيرة استفزازية في العاصمة استوكهولم.

وتضمن العمل الاستفزازي أيضاً تعليق رموز مسيئة على المجسم ورفع رايات ترمز إلى التنظيم الإرهابي.

وعبر هؤلاء عن رفضهم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما طالبوا بعدم قبول شروط تركيا في هذا الإطار.

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2023، تجمع عدد من أنصار PKK/YPG الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في استوكهولم، وأقدموا على الإساءة للرئيس أردوغان.

ورداً على هذا الاستفزاز، استدعت الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة ستافان هيرستروم للاحتجاج.

وقال أردوغان في تعليقه على هذه الأعمال: "نشاهد مظاهرات PKK في شوارع السويد التي نحذرها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف استوكهولم هذه المظاهرات".

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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