قتلت قوات الأمن الإسرائيلية شاباً فلسطينياً السبت إثر إطلاق نار في مدينة تل أبيب (وسط)، وفق الشرطة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطينياً توفي متأثراً بإصابته برصاص قوات أمن إسرائيلية، بعدما أطلق النار على إسرائيلي في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح حرجة".

وأشارت الإذاعة إلى أن "منفذ العملية من مدينة جنين، أصيب بجروح خطيرة، وحاولت الطواقم الطبية معالجته لكنه توفي".

وفي وقت سابق السبت قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "إسرائيلياً أصيب في حادث إطلاق نار بشارع مونتيفيوري وسط مدينة تل أبيب، فيما جرى تحييد المنفذ".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "مفتشَين أمنيَين يعملان لدى بلدية تل أبيب هما من أطلقا النار على منفذ العملية".

وذكرت الصحيفة أن "منفذ عملية إطلاق النار شاب عشريني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر بعد تعليق من الجانب الفلسطيني على الحادثة.