سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً إثر إطلاق نار وسط تل أبيب
أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني أطلق النار على مواطن إسرائيلي في وسط تل أبيب. فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منفذ عملية إطلاق النار شاب عشريني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية"
الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً إثر إطلاق نار وسط تل أبيب
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً إثر إطلاق نار وسط تل أبيب / صورة: AFP
5 أغسطس 2023

قتلت قوات الأمن الإسرائيلية شاباً فلسطينياً السبت إثر إطلاق نار في مدينة تل أبيب (وسط)، وفق الشرطة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطينياً توفي متأثراً بإصابته برصاص قوات أمن إسرائيلية، بعدما أطلق النار على إسرائيلي في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح حرجة".

وأشارت الإذاعة إلى أن "منفذ العملية من مدينة جنين، أصيب بجروح خطيرة، وحاولت الطواقم الطبية معالجته لكنه توفي".

وفي وقت سابق السبت قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "إسرائيلياً أصيب في حادث إطلاق نار بشارع مونتيفيوري وسط مدينة تل أبيب، فيما جرى تحييد المنفذ".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "مفتشَين أمنيَين يعملان لدى بلدية تل أبيب هما من أطلقا النار على منفذ العملية".

وذكرت الصحيفة أن "منفذ عملية إطلاق النار شاب عشريني من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر بعد تعليق من الجانب الفلسطيني على الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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