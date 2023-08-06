سياسة
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تركيا تُدين سماح السويد لـPKK الإرهابي بعمل دعائي يسيء إلى الرئيس أردوغان
أدانت تركيا سماح السلطات السويدية لـPKK الإرهابي بعمل استفزازي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في استوكهولم، ودعتها إلى التزام تعهداتها بمنع أفعال التنظيم الإرهابي وامتداداته.
تركيا تُدين سماح السويد لـPKK الإرهابي بعمل دعائي يسيء إلى الرئيس أردوغان
الخارجية التركية تُدين استفزازاً لـPKK ضد الرئيس أردوغان في السويد. / صورة: AA
6 أغسطس 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية، السبت، عن إدانتها الشديدة لسماح السلطات السويدية لمجموعة مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي بعمل دعائي، وإساءتها إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن الخارجية التركية مخاطباً السلطات السويدية: "نودّ أن نذكّركم بالتزامات السويد بمنع أفعال (PKK) وامتداداته".

ووقّعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.

وأضاف بيان الخارجية التركية: "نُدين مرة أخرى بأشد العبارات السماح لمجموعة مرتبطة بـPKK في استوكهولم بعمل دعائي، مستخدمة رموزاً للتنظيم، وسماحها بعمل استفزازي ضد رئيس بلادنا (أردوغان)".

وفي وقت سابق السبت، أقدم أنصار PKK الإرهابي في السويد على عمل استفزازي جديد من خلال الإساءة إلى الرئيس أردوغان.

وتجوّل أنصار التنظيم الإرهابي السبت بمجسم للرئيس أردوغان خلال مسيرة استفزازية في العاصمة استوكهولم.

وتضمّن العمل الاستفزازي أيضاً تعليق رموز مسيئة على المجسم ورفع رايات ترمز إلى التنظيم الإرهابي.

وعبّر هؤلاء عن رفضهم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما طالبوا بعدم قبول شروط تركيا في هذا الإطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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