سياسة
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روسيا تصعّد هجماتها في أوكرانيا وتتهم كييف باستخدام قذائف عنقودية
صعّدت موسكو وتيرة هجماتها في أوكرانيا، حيث استهدفت مركزاً لنقل الدم ومصنعاً لمحركات الطائرات، فيما اتهم مسؤولون روس قوات كييف باستخدام ذخائر عنقودية في قصف تسبب بحريق في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.
روسيا تصعّد هجماتها في أوكرانيا وتتهم كييف باستخدام قذائف عنقودية
رجال الإطفاء يخمدون حريقاً في مبنى جامعي بعد قصف في دونيتسك. / صورة: Reuters
6 أغسطس 2023

صعّدت موسكو السبت وتيرة هجماتها في أوكرانيا، إذ ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقصف دامٍ استهدف مركزاً لنقل الدم وصفه بأنه "جريمة حرب".

كما أصابت صواريخ روسية مساء السبت مباني شركة أوكرانية لتصنيع محركات الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وقال زيلينسكي إنّ القوات الروسية قصفت مركزاً لنقل الدم في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، مضيفاً أنه جرى الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".

وأضاف أن "جريمة الحرب هذه تقول كل شيء عن العدوان الروسي. وحوش تدمّر كل ما يسمح بالعيش".

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إعلان زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هجوم صاروخي روسي على منشآت تابعة لمجموعة موتور سيش التي تصنّع محركات للطائرات والمروحيات.

وجاءت الضربة الروسية بعد هجوم أوكراني ليل الجمعة-السبت على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

كذلك أعلنت روسيا السبت أنّها أرسلت مقاتلة لاعتراض مسيّرة أمريكية بلا طيار من طراز ريبر فوق هذا البحر.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو/تموز تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

قصف بقذائف عنقودية

في السياق، قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا إنّ النيران شبَّت في سقف خشبي لمبنى جامعي في دونيتسك في أعقاب قصف أوكراني أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين رئيس البلدية الذي عينته روسيا على تطبيق تليغرام: "نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها موسكو جمهورية دونيتسك الشعبية: "نستخدم 12 خزاناً للمياه و3 سلالم و100 من رجال الإطفاء".

وقال كوستروبيتسكي إنّ القوات الأوكرانية استخدمت ذخائر عنقودية في القصف الذي تسبب في الحريق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن كوستروبيتسكي وخدمات الطوارئ القول إنّ الحريق امتد إلى مساحة تبلغ نحو 1800 متر مربع قبل السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم الأحد.

وتعهدت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات من الذخائر العنقودية الأمريكية الشهر الماضي، باستخدامها فقط لتفكيك تجمعات الجنود الروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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