أنقذت قوات خفر السواحل التركية السبت 130 مهاجراً غير نظامي وضبطت 265 آخرين قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وأشارت قيادة خفر السواحل في بيان إلى أنها تلقَّت بلاغاً عن قوارب بلاستيكية قبالة شواطئ مناطق فوتشا وقره بورون وتشما.

وأكد البيان أن القيادة أرسلت قوارب خفر السواحل إلى المناطق لتنقذ 130 مهاجراً غير نظامي أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

وضبطت خفر السواحل حسب البيان نفسه 265 مهاجراً في موقعين قبالة سواحل إزمير، إلى جانب القبض على مهرّب.

وكشف البيان عن نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية.