سياسة
1 دقيقة قراءة
إنقاذ 395 مهاجراً أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية
تمكنت قوات خفر السواحل التركية من إنقاذ 395 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير، بعد أن أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.
إنقاذ 395 مهاجراً أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية
قوات خفر السواحل التركية تنقذ 130 مهاجراً غير نظامي وتضبط 265 آخرين قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد. / صورة: AA
6 أغسطس 2023

أنقذت قوات خفر السواحل التركية السبت 130 مهاجراً غير نظامي وضبطت 265 آخرين قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وأشارت قيادة خفر السواحل في بيان إلى أنها تلقَّت بلاغاً عن قوارب بلاستيكية قبالة شواطئ مناطق فوتشا وقره بورون وتشما.

وأكد البيان أن القيادة أرسلت قوارب خفر السواحل إلى المناطق لتنقذ 130 مهاجراً غير نظامي أجبرتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

وضبطت خفر السواحل حسب البيان نفسه 265 مهاجراً في موقعين قبالة سواحل إزمير، إلى جانب القبض على مهرّب.

وكشف البيان عن نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us