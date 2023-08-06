أدانت وزارة الخارجية الأمريكية "بشدةٍ الهجوم الإرهابي الذي شنّه أمس السبت مستوطنون إسرائيليون متطرفون وأودى بحياة فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاماً".

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في منشور على منصة إكس إنّ الولايات المتحدة تعرب عن عميق تعازيها لعائلته وأحبائه.

وأشار المنشور إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين نفّذوا عدة اعتقالات"، وحث المكتب "على المساءلة والعدالة الكاملتين".

وشيّع فلسطينيون السبت الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) الذي قُتل الجمعة برصاص مستوطنين في قرية برقة شرق رام الله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ولُف الجثمان بكوفية باللونين الأسود والأبيض والعلم الفلسطيني، وسار المشيعون خلفه في شوارع القرية قبل دفنه.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة في بيان إنه تلقى تقارير بشأن "اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين" في برقة.

وأضاف البيان: "خلال الاشتباكات، أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين، ونتيجة لذلك قُتل فلسطيني".

وحسب الجيش، "جرى تلقّي تقارير تفيد بإصابة مدنيين إسرائيليين بالحجارة التي أُلقيت عليهم".

والسبت، دعا وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ المجتمع الدولي الى إدراج حزب إيتمار بن غفير (القوة اليهودية) على "اللوائح الدولية للإرهابيين" بسبب "الماضي الشخصي" لبن غفير "الذي يهيمن عليه الحض على قتل الفلسطينيين".

وقبل استشهاد الفلسطيني معطان، لفتت الأمم المتحدة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعداً في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة شهداء الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير/كانون الثاني إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.